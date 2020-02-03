Оплачу газ до конца зимы: пенсионерка рассказала, что сделает с деньгами

Пенсионерка, которой Брагар предложил продать собаку, чтобы оплатить коммуналку, рассказала, куда потратит полученные от неравнодушных граждан деньги.

Пенсионерка Любовь Колючая, которой нардеп от фракции “Слуга народа“ посоветовал продать собаку, чтобы оплатить коммуналку, рассказала, на что потратит деньги, которые ей перевели неравнодушные граждане. Об этом сообщает Страна.ua.

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“Я вижу, что деньги приходят, но нужно пойти в банк и посмотреть какая там уже сумма. Всем людям огромное спасибо. Те деньги, которые люди мне сбросили, потрачу на оплату газа до конца зимы“, - рассказала Любовь Колючая.

По словам женщины, ее пес Шарик не ожидал, что станет таким популярным, поэтому сегодня чувствует себя неважно, а сама Любовь Павловна очень расстроилась, когда соседи ей показали, что о ней пишут в интернете.

Вы знаете, вчера мне соседи показали интернет, и кто-то там пишет, что у меня якобы две машины и пенсия большая. Вы такое слышали? Пускай позвонят в пенсионный фонд и узнают, сколько я получаю пенсию. Я уже так устала, того бедного Шарика так затаскали, что еле из будки его сегодня вытащила. Я уже за собачку своего переживаю, пропадет мой песик, - говорит женщина.

Напомним, ранее пенсионерка дала ответный совет нардепу Брагарю.

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