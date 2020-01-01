Глава САП Холодницкий опроверг слухи об отставке

Чиновник заявил, что пока в отставку не собирается.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий опроверг слухи о своей отставке.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Холодницкий объявил о новом наборе юристов в САП и заявил, что в отставку не собирается.

Приглашаем квалифицированных юристов, которые способны быть независимыми, противостоять медийному и другому давлению и не идти в отставку через посты в телеграмм-каналах! Дальше будет…, - написал Холодницкий.

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Напомним, ранее СМИ писали, что глава САП Холодницкий подал в отставку. Сообщалось, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал заявление об отставке.

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