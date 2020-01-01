Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Глава САП Холодницкий опроверг слухи об отставке

Комментариев: 0
Чиновник заявил, что пока в отставку не собирается.
Назар Холодницкий
Назар Холодницкий
facebook.com/NKholodnytskyi

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий опроверг слухи о своей отставке. 

Читай также: Холодницкий озвучил новые зарплаты прокуроров САП

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Холодницкий объявил о новом наборе юристов в САП и заявил, что в отставку не собирается.

Приглашаем квалифицированных юристов, которые способны быть независимыми, противостоять медийному и другому давлению и не идти в отставку через посты в телеграмм-каналах! Дальше будет…, - написал Холодницкий.

Читай также: Холодницкий рассказал, почему Микитася не выпустили из страны

Напомним, ранее СМИ писали, что глава САП Холодницкий подал в отставку. Сообщалось, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал заявление об отставке.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Холодницкий, САП, отставка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь