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Водитель автобуса с детьми умер за рулем: В Сеть попал момент ДТП

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В Днепропетровской области водитель умер за рулем автобуса, в котором ехали дети.
Неуправляемый автобус с детьми врезался в забор
Неуправляемый автобус с детьми врезался в забор
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3 февраля, в городе Каменское в Днепропетровской области, произошло ДТП с участием автобуса, который вез учеников одной из школ в бассейн. Водитель автобуса умер за рулем транспорта. Об этом сообщают местные СМИ.

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По предварительной информации, у 68-летнего водителя случился инсульт. Неуправляемый автобус выехал с проезжей части и врезался в забор строящегося супермаркета. 

В автобусе находилось 22 школьника, никто из них не пострадал.



Напомним, на Львовщине пограничник насмерть сбил пешехода.

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Теги: авария, ДТП, водитель, Каменское, автобус, дети
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