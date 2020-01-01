Водитель автобуса с детьми умер за рулем: В Сеть попал момент ДТП
В Днепропетровской области водитель умер за рулем автобуса, в котором ехали дети.
3 февраля, в городе Каменское в Днепропетровской области, произошло ДТП с участием автобуса, который вез учеников одной из школ в бассейн. Водитель автобуса умер за рулем транспорта. Об этом сообщают местные СМИ.
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По предварительной информации, у 68-летнего водителя случился инсульт. Неуправляемый автобус выехал с проезжей части и врезался в забор строящегося супермаркета.
В автобусе находилось 22 школьника, никто из них не пострадал.
Напомним, на Львовщине пограничник насмерть сбил пешехода.
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