У Зеленского запутались, как правильно писать второе имя Эрдогана

Пресс-служба ОП запуталась с написанием второго имени Эрдогана.

Офис президента Украины Владимира Зеленского запутался с написанием второго имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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На странице Офиса президента в Telegram вышли два поста с именем Эрдогана. При этом второе имя Эрдогана написано по-разному.

В первом посте говорится о начале встречи Зеленского Эрдогана. Его второе имя написано как "Таїп". Затем пресс-служба ОП опубликовала видео встречи лидеров Киева и Анкары в Мариинском дворце. Там имя Эрдогана написано как "Тайїп".

ОП оконфузился скриншот

Напомним, Эрдоган поздоровался с почетным караулом словами “Слава Украине”. Начался совместный брифинг президентов.

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