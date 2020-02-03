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У Зеленского запутались, как правильно писать второе имя Эрдогана

Комментариев: 2
Пресс-служба ОП запуталась с написанием второго имени Эрдогана.
Эрдоган и Зеленский
Эрдоган и Зеленский
Офис президента Украины

Офис президента Украины Владимира Зеленского запутался с написанием второго имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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На странице Офиса президента в Telegram вышли два поста с именем Эрдогана. При этом второе имя Эрдогана написано по-разному.

В первом посте говорится о начале встречи Зеленского Эрдогана. Его второе имя написано как "Таїп". Затем пресс-служба ОП опубликовала видео встречи лидеров Киева и Анкары в Мариинском дворце. Там имя Эрдогана написано как "Тайїп".

ОП оконфузился
ОП оконфузился
скриншот

Напомним, Эрдоган поздоровался с почетным караулом словами “Слава Украине”. Начался совместный брифинг президентов.

 

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Теги: Эрдоган, имя, написание
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Комментариев (2)
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Миротворение    03.02.2020, 16:50
Оценка:  +1
Миротворение
Они ещё и писать не умеют))))А читать?А языки ?))))
YSL    03.02.2020, 16:47
Оценка:  -2
YSL
Почти как стиральный порошок
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