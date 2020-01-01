“Конченые твари”: В Киеве журналист сцепился с охраной Гончарука

Представитель медиа эмоционально ответил на действия охраны премьера.

В Киеве на презентации "Доступные кредиты 5-7-9%" премьер-министра Украины Алексея Гончарука, которая состоялась сегодня КВЦ "Парковый", представитель СМИ сцепился с охраной главы Кабмина.

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Видео инцидента опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

Журналист обвинил охрану премьер-министра в попытке препятствования его профессиональной деятельности.

Пошли на*уй, вы что, ох**ли!? Конченые твари! Совсем забыли, кем являетесь? Мне тоже взять с собой охрану и вас ломать? Уроды! - эмоционально заявил журналист.

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Сам герой видео, журналист Сергей Медяник, заявил, что хотел задать Гончаруку вопрос, но его охранники не дали это сделать.

Он также отметил, что охранник премьера его ударил первым и угрожал еще раз это сделать. Журналист просил вызвать полицию.

Хотел задать вопрос… Я далеко сидел. Так начала охрана… Один меня за руки тянул, второй, третий вообще за спину, - объяснил журналист.

Напомним, охрана ЗЕ не пускала воинов ВСУ к памятнику Героев Крут. Появилось скандальное видео из Дня Героев Крут.

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