Тимошенко о нардепе Брагаре: Немедленно лишить мандата

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала лишить мандата нардепа, который предложил продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.

Лидер фракции “Батькивщина“ Юлия Тимошенко сказала, что Президент Украины Владимир Зеленский несет персональную ответственность за каждого человека, которого он привел к власти, поэтому должен вызвать народного депутата от фракции “Слуга народа“ Евгения Брагара и попросить его написать заявление о сложении депутатского мандата. Об этом она заявила на брифинге Верховной Рады 3 февраля.

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Так, Тимошенко заявила, что слова нардепа Брагара о том, что продать собаку и оплатить коммуналку - нормально, не только противоречит морали, но и системе жизни народа Украины.

То, что они сегодня делают, противоречит не только морали, но и системе жизни людей. Я считаю, что депутата, который от имени партии “Слуга народа“ предложил продать домашних животных, чтобы заплатить за коммунальные услуги, надо немедленно лишать мандата, - сказала Тимошенко.

По мнению Юлии Тимошенко, скандальный комментарий Евгения Брагара - это не только позиция отдельного депутата от “Слуги народа“.

Это философия всей президентской команды. И если этот позорный случай не будет наказан - эта философия станет философией жизни всей страны, - убеждена Тимошенко.

По мнению лидера “Батькивщина“, на подобные случаи нужно реагировать как можно оперативнее.

Сегодня они заставляют украинцев продать своих домашних животных, завтра отменят ограничения на восьмичасовой рабочий день, послезавтра они на 8% увеличивают тарифы. Границы не будет - нужно реагировать немедленно, - добавила Тимошенко.

По поводу нардепа Брагара смотреть с 7 минуты:

Напомним, ранее нардеп Брагарь извинился за совет пенсионерке продать собаку.

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