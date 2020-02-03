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По-украински дома говорят почти вдвое больше украинцев, чем по-русски

Комментариев: 4
Каждый четвертый украинец использует оба языка одинаково часто.
Украинский язык сильно опережает русский в бытовом использовании
Украинский язык сильно опережает русский в бытовом использовании
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37,3% жителей Украины, как правило, разговаривает дома исключительно по-украински, а 13,5% - исключительно по-русски. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного “Центром социального мониторинга“ и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.

Согласно результатам соцопроса, 48,3% жителей Украины дома говорят либо исключительно по-украински (37,3%), либо преимущественно по-украински (11%). В то же время 28% опрошенных говорят либо исключительно по-русски (13,5%), либо преимущественно по-русски – 14,5%.

При этом 23,7% опрошенных заявили, что дома используют русский и украинский языки одинаково часто.

Напомним, украинцы рассказали, за кого стали бы голосовать, если бы выборы в Раду состоялись завтра. Рейтинг партии Порошенко вырос, а партии Вакарчука – просел.

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Теги: украинский язык, русский язык, опрос, социологи
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Комментариев (4)
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Пaночка    03.02.2020, 17:07
Оценка:  -2
Пaночка
Насправді українською мовою розмовляє менше однієї десятої частини від тих хто вважає що розмовляє українською.Все інші хто вважає шо говорять українською насправді базікають суржиком.Хак!Тфу!
Логичская-цепь    03.02.2020, 16:52
Оценка:  -5
Логичская-цепь
Путин - Посол Польши в Берлине Липский сволочь и антисемитская свинья.
МИД Польши - Отлично, мы выиграли этот исторический спор с Россией!
Хмм ... ну ок.
Брюква_и_Клюква    03.02.2020, 16:56
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Что-то тебя, чувак, не в ту тему занесло с твоим эссе. Чукча не читатель, чукча - писатель.
Lyonya-Space    03.02.2020, 16:42
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Действительно так правильно: "по-украински", "по-русски", по-аГлицки", "по-неметски"???
Чукчи, где вы учились?
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