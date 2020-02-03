По-украински дома говорят почти вдвое больше украинцев, чем по-русски

Каждый четвертый украинец использует оба языка одинаково часто.

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37,3% жителей Украины, как правило, разговаривает дома исключительно по-украински, а 13,5% - исключительно по-русски. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного “Центром социального мониторинга“ и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.

Согласно результатам соцопроса, 48,3% жителей Украины дома говорят либо исключительно по-украински (37,3%), либо преимущественно по-украински (11%). В то же время 28% опрошенных говорят либо исключительно по-русски (13,5%), либо преимущественно по-русски – 14,5%.

При этом 23,7% опрошенных заявили, что дома используют русский и украинский языки одинаково часто.

Напомним, украинцы рассказали, за кого стали бы голосовать, если бы выборы в Раду состоялись завтра. Рейтинг партии Порошенко вырос, а партии Вакарчука – просел.

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