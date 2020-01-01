Украинцев предупреждают о сильных снегопадах

В ближайшие дни в Украине ожидаются сильные снегопады.

На протяжении 4-6 февраля в Украине ожидаются снегопады и осложнение погодных условий до оранжевого (второго) уровня опасности. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По информации синоптиков, днем ​​4 февраля на Закарпатье и Прикарпатье ожидается сильный дождь с мокрым снегом, а ночью 5 февраля выпадет сильный снег. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду, на дорогах ожидаются снежные заносы и гололед.



3-4 февраля в горах Ивано-Франковской области остается большая опасность снежных лавин.

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5-6 февраля в центре Украины пройдет значительный снегопад, на востоке - снег с дождем, на юге - сильный дождь с переходом в мокрый снег. Снежный покров достигнет высоты в 10-15 см.



Местами ожидается гололед, порывы ветра достигнут 17-22 м/с, местами 25 м/с. В Кировоградской и Днепропетровской областях пройдет сильный снег с метелью, снежный покров высотой в 20-25 см.





Напомним, в Украине зафиксировали рекорд: +18 в феврале.

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