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Не заплатил за проезд: В Николаеве парень на ходу выпрыгнул из окна троллейбуса

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В Николаеве молодой человек решил сбежать от кондуктора, выпрыгнув в форточку троллейбуса.
Мужчина выпругнул из окна троллейбуса
Мужчина выпругнул из окна троллейбуса
скриншот

В Николаеве мужчина на ходу выскочил из окна троллейбуса, чтобы не платить за проезд. Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале h.nikolaev.

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Сообщается, что инцидент произошел 2 февраля. На видеоролике видно, как парень вылазит через открытую форточку прямо на ходу троллейбуса. Неизвестно, пострадал ли молодой человек после такого побега.



Напомним, пенсионерка отбилась от душившего ее грабителя и напоила его чаем.

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Теги: троллейбус, Николаев, окно, выпругнул, кондуктор
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