Кривонос собирается создать ЧВК из ветеранов АТО

Замсекретаря СНБО Кривонос намерен создать частную армию из ветеранов АТО, которые не смогли вернуться к мирной жизни.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос предложил создать в Украине ЧВК, в которую будут входить ветераны АТО/ОСС. Об этом он рассказал в интервью “Фактам“.

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По словам Кривоноса эти люди “оказались никому не нужны“ в мирной жизни, а также добавил, что общество должно подстраиваться под ветеранов, а не наоборот.

У нас десятки тысяч людей вернулись с фронта, но в мирной жизни оказались никому не нужны. Хотя не те, кто защищал это общество, должны подстраиваться под него, а общество должно оказать им поддержку, - сказал он.

При этом саму структуру ЧВК Кривонос считает “громоотводом“.

Частная военная компания - это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства, - подчеркнул он.

Стоит отметить, что данное предложение в соответствии со статьей №477 Криминального кодекса Украины, где запрещены вербовка, финансирование и поддержка наемников, является уголовно наказуемым деянием.

Напомним, ранее в СНБО рассказали о силовом варианте деоккупации Донбасса.

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