Кривонос собирается создать ЧВК из ветеранов АТО
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос предложил создать в Украине ЧВК, в которую будут входить ветераны АТО/ОСС. Об этом он рассказал в интервью “Фактам“.
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По словам Кривоноса эти люди “оказались никому не нужны“ в мирной жизни, а также добавил, что общество должно подстраиваться под ветеранов, а не наоборот.
У нас десятки тысяч людей вернулись с фронта, но в мирной жизни оказались никому не нужны. Хотя не те, кто защищал это общество, должны подстраиваться под него, а общество должно оказать им поддержку, - сказал он.
При этом саму структуру ЧВК Кривонос считает “громоотводом“.
Частная военная компания - это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства, - подчеркнул он.
Стоит отметить, что данное предложение в соответствии со статьей №477 Криминального кодекса Украины, где запрещены вербовка, финансирование и поддержка наемников, является уголовно наказуемым деянием.
Напомним, ранее в СНБО рассказали о силовом варианте деоккупации Донбасса.
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