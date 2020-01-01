Украина договорилась с Турцией о поставках АН-178

Стороны подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, которое предусматривает помощь Украине и поставки АН-178.

Читай также: Эрдоган передвигался по Киеву в кортеже из 19 авто

Во время встречи президентов Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана Украина и Турция подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве. В соглашении поставили свои подписи министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр казначейства и финансов Турецкой республики Берат Альбейрат. Об этом сообщил украинский президент во время брифинга по итогам встречи.

Зеленский отметил, что в соответствии с соглашением, украинская армия получит помощь от Турции и будет поставлять в страну АН-178.

Сегодня подписано важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинская армия получит финансовую помощь от турецких партнеров. Среди прочего мы договорились дать импульс сотрудничеству в авиационной отрасли, в частности, что касается строительства и поставок самолетов АН-178. Отдельное внимание уделили усилению безопасности в Черноморском регионе, - рассказал Зеленский.

Читай также: У Зеленского запутались, как правильно писать второе имя Эрдогана

Также Зеленский и Эрдоган провели восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня.

Открывая мероприятие, президент Украины отметил, что он имел плодотворную и конструктивную встречу с Эрдоганом. Президенты обсудили укрепление сотрудничества в различных областях, в частности увеличение объемов торговли и подписание Соглашения о ЗСТ, а также взаимодействие в энергетической сфере, реформы в Украине и инвестиции.

Мы обо всем говорили: и о дорогах, и о жилищном фонде, и о предприятиях. Есть подробнее рассмотреть транспортную инфраструктуру, - заявил президент Украины, комментируя привлечения турецких инвестиций в экономику.

Читай также: Эрдоган поздоровался словами “Слава Украине”

Министр инфраструктуры Владислав Криклий призвал турецкую сторону наращивать инвестиции в украинские проекты.

Мы хотели бы, чтобы сотрудничество в дорожной отрасли с турецкой стороной расширялась. Мы также понимаем, что есть заинтересованность в портовой сфере. Мы будем увеличивать количество морских концессионных проектов и надеемся на участие турецких компаний, - подчеркнул он.

Читай также: Перед визитом к Зеленскому Эрдоган отказался признавать Крым частью РФ

Была подчеркнута важность диверсификации источников энергоснабжения, в частности поставок газа через газопровод TANAP и поставки сжиженного газа.

Стороны отметили рост торговли и инвестиций между Украиной и Турцией, обсудили ситуацию на Донбассе и шаги, которые были сделаны для возвращения удерживаемых лиц и достижения мира.

Принципиально важным для нас было заручиться поддержкой Турции в вопросе сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины, - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский встретился с Эрдоганом. В Киеве началась официальная церемония встречи Зеленского и Эрдогана.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.