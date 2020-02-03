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Турция обеспечит жильем около пятисот семей крымских татар - Эрдоган

Комментариев: 1
Турция поможет с жильем почти 500 семьям крымских татар.
Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский
EPA/UPG

Власти Турции предоставят жилье почти 500 семьям крымских татар. Об этом 3 февраля заявил президент Турции Реджеп Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Хочу сказать, что порядка пятисот семей решили обеспечить жильем. И я сказал об этом министру финансов, и он проведет соответствующие переговоры со своим украинским визави. Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих семей, я в этом уверен", - отметил Эрдоган.



Напомним, Эрдоган заявил, что Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма.

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Теги: Эрдоган, Зеленский, Турция, татары, Крым
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Комментариев (1)
nelci    03.02.2020, 18:40
Оценка:  -2
nelci
Жильем обеспечат где, в Киеве или в Крыму?
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