Турция обеспечит жильем около пятисот семей крымских татар - Эрдоган

Турция поможет с жильем почти 500 семьям крымских татар.

Власти Турции предоставят жилье почти 500 семьям крымских татар. Об этом 3 февраля заявил президент Турции Реджеп Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Хочу сказать, что порядка пятисот семей решили обеспечить жильем. И я сказал об этом министру финансов, и он проведет соответствующие переговоры со своим украинским визави. Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих семей, я в этом уверен", - отметил Эрдоган.





Напомним, Эрдоган заявил, что Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма.

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