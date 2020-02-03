Зеленский об обмене пленными: В ближайшее время будут даты
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Украина готовит очень большой список лиц для обмена пленными по двум направлениям и в ближайшее время будут известны конкретные даты его проведения. Об этом сказал украинский президент Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник, 3 февраля.
Там готовится список, он очень большой. Я думаю, в ближайшее время будут даты первой части. Почему первой, потому что действительно там (в ОРДЛО – ред.) очень много людей. Второй трек – это разговор с российской стороной по обмену пленных, которые находятся в Крыму или на территории РФ. Там тоже началась работа. Я уверен, что тоже в ближайшее время будут даты. Вся наша команда над этим очень тяжело, но все-таки работает, – сказал Зеленский.
Напомним, в “ДНР“ отказываются от обмена “всех на всех“. Полностью обмен не прекратится, но в формате “всех на всех“ он невозможен до прекращения боевых действий, заявляют в Донецке.
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