Украина и Турция заключили семь соглашений

Стороны, в частности, договорились о признании национальных водительских удостоверений и взаимопонимании относительно переговоров о соглашении о зоне свободной торговли.

Во время визита президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана в Киев Украина и Турция подписали семь совместных документов, передает УНН.

Так, стороны подписали следующие документы:

1. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган подписали совместное заявление по результатам 8 заседания стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой.

2. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и Министр казначейства и финансов Турецкой Республики Берат Альбайрак подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турции о военно-финансовом сотрудничестве.

3. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и Министр казначейства и финансов Турецкой Республики Берат Альбайрак подписали протокол между Кабинетом министров Украины и Правительством Турецкой Республики о воплощении финансовой помощи.

4. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и заместитель министра внутренних дел Турецкой Республики Мухтерем Индже подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Турции о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

5. Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и заместитель министра внутренних дел Турецкой Республики Мухтерем Индже подписали меморандум о взаимопонимании между ГСЧС и президенции по управлению в случае катастроф и чрезвычайных ситуаций МВД Турции о сотрудничестве в области предупреждения катастроф и ЧС и ликвидации их последствий.

6. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и Министр торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан подписали меморандум о взаимопонимании относительно переговоров о соглашении о зоне свободной торговли между Министерством Украины и Министерством торговли Турции.

7. Глава Государственной архивной службы Анатолий Хромов и директор Дирекции Государственных архивов при президенте Турции Угур Унал подписали протокол о сотрудничестве между государственной архивной службой Украины и Дирекцией госархива при президенте Турции.

Ранее сообщалось, Украина и Турция договорились о военной помощи и поставках Ан-178, а также Украина и Турция обсудили поставки газа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet