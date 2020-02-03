Дело Шеремета: Юлию Кузьменко оставили под арестом

Защита не смогла добиться для подозреваемой смягчения меры пресечения.

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Печерский суд Киева оставил под стражей подозреваемую в убийстве Павла Шеремета, хирурга с Охматдета Юлию Кузьменко. Об этом пишет hromadske.

Защита Кузьменко просила отпустить ее под ночной домашний арест, подчеркивая необоснованности подозрения.

Во время судебного заседания были допрошены три свидетеля: Ирина Каминская (мать подозреваемой), Дмитрий Кузьменко (бывший муж подозреваемой) и Владимир Ульянов (мужа, с которым Юлия якобы обсуждала обстрел Киева из “Градов“).

Напомним, полиция опровергла информацию об алиби одного из подозреваемых в деле Шеремета. Речь идет о распространенной в СМИ информации о наличии у Андрея Антоненко алиби на ночь с 19 по 20 июля 2016 года.

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