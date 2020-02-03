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Дело Шеремета: Юлию Кузьменко оставили под арестом

Комментариев: 5
Защита не смогла добиться для подозреваемой смягчения меры пресечения.
Юлия Кузьменко
Юлия Кузьменко
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Печерский суд Киева оставил под стражей подозреваемую в убийстве Павла Шеремета, хирурга с Охматдета Юлию Кузьменко. Об этом пишет hromadske.

Защита Кузьменко просила отпустить ее под ночной домашний арест, подчеркивая необоснованности подозрения.

Во время судебного заседания были допрошены три свидетеля: Ирина Каминская (мать подозреваемой), Дмитрий Кузьменко (бывший муж подозреваемой) и Владимир Ульянов (мужа, с которым Юлия якобы обсуждала обстрел Киева из “Градов“).

Напомним, полиция опровергла информацию об алиби одного из подозреваемых в деле Шеремета. Речь идет о распространенной в СМИ информации о наличии у Андрея Антоненко алиби на ночь с 19 по 20 июля 2016 года.

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Теги: дело Шеремета, Кузьменко, суд, арест
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Комментариев (7)
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Vasya_iz_Ivanovo    03.02.2020, 20:34
Оценка:  -1
Vasya_iz_Ivanovo
Тебя посодють, а ты не убивай Шеремета.
ВосставшийИзБана    03.02.2020, 20:37
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ты вообще в курсе, что это уникальный детский кардиохирург? В курсе, что это дебильное судилище ломает жизни ее маленьким пациентам? Или тебе приятно, когда дети страдают?
Сливной-Бачок    03.02.2020, 20:08
Оценка:  +2
Сливной-Бачок
Шеремета убрал Путлер, А судят Украинских военных.
Vasya_iz_Ivanovo    03.02.2020, 20:34
Оценка:  -1
Vasya_iz_Ivanovo
А если кошка бросила котят, тоже Путин виноват?
ВосставшийИзБана    03.02.2020, 20:37
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Тебе видней. Ты ближе.
shk67    03.02.2020, 20:06
Оценка:  +2
shk67
Зе-твари доиграются. И года не прошло, а все как при яныовоще начинаеться.
Woodbrother    03.02.2020, 20:02
Оценка:  +3
Woodbrother
Хотят уроды морально додавить человека, что бы подмахнула следственную ахинею. Дело шеремета станет для правоохранителей таким же позором, как и дело Гонгадзе.
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