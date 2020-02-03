В Минздраве рассказали об эвакуации украинцев из Китая

Позже будет обнародована четкая дата и подготовлены меры для возможной карантинизации.

Минздрав еще не установлил четкую дату эвакуации украинских граждан из Китая, где бушует новый тип коронавируса, об этом сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский, передает УНИАН.

Скипальский высказал мнение, что позже будет обнародована четкая дата и подготовлены меры для возможной карантинизации. "Речь шла на совещании в правительстве - в течение недели. Это было в прошлую пятницу. Я так понимаю, что в течение этой недели мы принять эти меры и можем осуществить это", - сказал он.

Также на вопрос о продлении каникул студентам из Китая, Скипальский отметил, что этот срок должно определить Министерство образования и науки.

"В самом Китае, в самой провинции Хубэй, у них тоже каникулярный период продлен, мне кажется, по 14 февраля ... Ситуация каждый день меняется, каждый день мы имеем оперативную ситуацию, меняют и решения, некоторые могут приниматься на основании тех данных, которые мы получим через день, два, три, через неделю", - сказал он.

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