Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Минздраве рассказали об эвакуации украинцев из Китая

Комментариев: 3
Позже будет обнародована четкая дата и подготовлены меры для возможной карантинизации.
Пока нет четкой даты эвакуации украинцев из Китая
Пока нет четкой даты эвакуации украинцев из Китая

Минздрав еще не установлил четкую дату эвакуации украинских граждан из Китая, где бушует новый тип коронавируса, об этом сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский, передает УНИАН.

Скипальский высказал мнение, что позже будет обнародована четкая дата и подготовлены меры для возможной карантинизации. "Речь шла на совещании в правительстве - в течение недели. Это было в прошлую пятницу. Я так понимаю, что в течение этой недели мы принять эти меры и можем осуществить это", - сказал он.

Также на вопрос о продлении каникул студентам из Китая, Скипальский отметил, что этот срок должно определить Министерство образования и науки.

"В самом Китае, в самой провинции Хубэй, у них тоже каникулярный период продлен, мне кажется, по 14 февраля ... Ситуация каждый день меняется, каждый день мы имеем оперативную ситуацию, меняют и решения, некоторые могут приниматься на основании тех данных, которые мы получим через день, два, три, через неделю", - сказал он.

Напомним, глава СНБО Алексей Данилов заявил, что из заблокированного войсками китайского Уханя не может выехать 51 украинец.
 
Позже стало известно, что власти Китая предварительно дали согласие на эвакуацию граждан Украины из города.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Минздрав, Китай, украинцы, эвакуация, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
МаюРацию    03.02.2020, 20:04
Оценка:  -3
МаюРацию
Россияне вывозят белорусов, а украинцам поможет США!
Сливной-Бачок    03.02.2020, 20:04
Оценка:  +2
Сливной-Бачок
Наше правительство вообще окуело. Может ещё эвакуируем больных Эболой из Конго? Ка будто у нас своих проблем не достаточно.
МаюРацию    03.02.2020, 20:06
Оценка:  -3
МаюРацию
А ещё надо будет спросить у них, у каждого - чей Крым!?!?!? И вывозить по результатам собеседования!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь