Во Львове "Наполеон" устроил три поджога и вызвал для себя полицию

Гражданин пытался сжечь два райотдела и СИЗО, но потом позвонил копам и признался, что он – Наполеон.

Наполеон наврал копам о своем местонахождении, но всё равно попался lv.npu.gov.ua

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В понедельник, 3 февраля, на проспекте Свободы во Львове правоохранители задержали 40-летнего львовянина, который пытался поджечь ворота Львовского следственного изолятора. Об этом пишет местное издание ZAXID.NET.

Как сообщается, сегодня утром мужчина поджег автомобильные шины под воротами Львовского СИЗО, а также возле двух отделов полиции. При этом с мест происшествий он уезжал на автомобиле.

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Затем поджигатель обратился в полицию. Он представился Наполеоном, сказал, что совершил три поджога и звонит из номера № 88 отеля в центре города.

Полиция не застала мужчину в указанном номере, но обнаружила подозрительный автомобиль. Злоумышленник пытался сбежать, однако был задержан. В машине были найдены еще три шины.

Напомним, в Тернополе мужчина поджог ларек с продавцом внутри. У злоумышленника был конфликт с владельцем торговой точки.

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