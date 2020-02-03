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В Днепре маршрутка с пассажирами врезалась в столб

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Четырех пострадавших с травмами разной степени тяжести с места аварии забрали бригады скорой помощи.
В Днепре маршрутка влетела в столб
В Днепре маршрутка влетела в столб
Информатор

В Днепре маршрутка протаранила столб. С места происшествия скорая увезла четверых - все они пассажиры микроавтобуса. ДТП произошло в понедельник, 3 февраля, на Слобожанском проспекте и попало на видео. Об этом сообщает Информатор.

По предварительным данным, которыми располагает полиция, вероятный виновник аварии - водитель грузового микроавтобуса Renault, который "подрезал" маршрутку. Водитель пассажирского транспортного средства пытался уйти от столкновения и резко вывернул руль вправо, но потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в столб.

Удар был такой силы, что некоторые пассажирские сидения сложились в гармошку. Четыре человека, которые находись в слоне маршрутки, получили довольно серьезные травмы. У кого-то рассечена бровь, травмированы глаза, некоторые получили травмы ног. Все пострадавшие были в сознании - их с места аварии увезли в 6-ю городскую больницу.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области водитель автобуса с детьми умер за рулем. Автобус с детьми в салоне пересек трамвайные пути, скатился с проезжей части и врезался в забор строящегося магазина.

В Кировоградской области пять человек пострадали в ДТП

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Теги: ДТП, Днепр, авария, автобус, маршрутка
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Источник: korrespondent.net

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