ВСУ приняли на вооружение неуправляемые ракеты РС-80

Отечественные 80-мм неуправляемые авиационные ракеты РС-80 предназначенны для поражения наземных целей.

Украинская армия приняла на вооружение отечественные 80-мм неуправляемые авиационные ракеты РС-80, сообщает Military Pages.

В частности, на вооружение приняты неуправляемые авиационные ракеты РС-80 с кумулятивно-осколочной боевой частью и РС-80ГММ с габаритно-массовым эквивалентом боевой части

Ракетные снаряды РС-80 спроектированы ГАХК Артем для вооружения самолетов, вертолетов, а также наземных платформ с использованием штатных пусковых блоков. Во время проведения государственных испытаний осуществлялись пуски ракет с наземных платформ, вертолетов и самолетов, по результатам которых было признано их соответствие тактико-техническим характеристикам.

Неуправляемые авиационные ракеты РС-80 предназначены для уничтожения живой силы противника, бронетехники, фортификационных сооружений и других целей. Для обеспечения наиболее эффективного уничтожения противника, конструкторы ГАХК Артем предусмотрели оснащение РС-80 различными боевыми частями и детонаторами.

Ранее сообщалось, что в силах спецопераций ВСУ создали авиаэскадрилью. Смешанную авиационную эскадрилью создали в Винницкой области.

Напомним, в Карпатах военные испытали самолет Ил-76МД. Район Говерлы для испытания выбрали впервые. До 2014-го эти полеты проходили только в Крыму.

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