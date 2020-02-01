ВСУ приняли на вооружение неуправляемые ракеты РС-80
Украинская армия приняла на вооружение отечественные 80-мм неуправляемые авиационные ракеты РС-80, сообщает Military Pages.
В частности, на вооружение приняты неуправляемые авиационные ракеты РС-80 с кумулятивно-осколочной боевой частью и РС-80ГММ с габаритно-массовым эквивалентом боевой части
Ракетные снаряды РС-80 спроектированы ГАХК Артем для вооружения самолетов, вертолетов, а также наземных платформ с использованием штатных пусковых блоков. Во время проведения государственных испытаний осуществлялись пуски ракет с наземных платформ, вертолетов и самолетов, по результатам которых было признано их соответствие тактико-техническим характеристикам.
Неуправляемые авиационные ракеты РС-80 предназначены для уничтожения живой силы противника, бронетехники, фортификационных сооружений и других целей. Для обеспечения наиболее эффективного уничтожения противника, конструкторы ГАХК Артем предусмотрели оснащение РС-80 различными боевыми частями и детонаторами.
Ранее сообщалось, что в силах спецопераций ВСУ создали авиаэскадрилью. Смешанную авиационную эскадрилью создали в Винницкой области.
Напомним, в Карпатах военные испытали самолет Ил-76МД. Район Говерлы для испытания выбрали впервые. До 2014-го эти полеты проходили только в Крыму.
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