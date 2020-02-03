Пассажир выпрыгнул из окна троллейбуса, увидев контролеров

Житель Николаева не захотел платить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте.

В Николаеве парень не захотел платить штраф за безбилетный проезд и на ходу выпрыгнул из окна троллейбуса, спасаясь бегством от контроллеров. Видео инцидента опубликовано на канале h.nikolaev в Instagram.

Предположительно, инцидент произошел 2 февраля. В комментарии под видео отмечается, что парень увидел контролеров, которые зашли в троллейбус, и во время движения транспортного средства выпрыгнул из окна, боясь быть оштрафованным.

На видео зафиксирован момент, когда парень, проходя мимо двух сидящих девушек, подходит к окну движущегося троллейбуса и выпрыгивает.

Ранее жительницу Неаполя во время схваток высадили из автобуса из-за отсутствия билета.

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