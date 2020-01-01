В Харькове столкнулись девять автомобилей

На фотографиях можно видеть, что несколько автомобилей заблокировали трамвайные пути.

В центре Харькова произошла масштабная авария, в которой столкнулись сразу девять автомобилей.

Фото и видео очевидцев с места событий опубликованы в местных СМИ. На фотографиях можно видеть, что несколько автомобилей заблокировали трамвайные пути.

О пострадавших не сообщается, однако на место прибыли патрульные и медики.

Накануне в Киеве на мосту столкнулись пять авто. Водитель Audi выехал на встречную полосу на мосту Патона, что спровоцировало масштабное столкновение.

Под Одессой столкнулись 11 авто, есть жертвы

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