Дело Шеремета: Подозреваемую оставили под арестом

Суд Киева оставил в силе арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтера и медика Юлии Кузьменко без права внесения залога.

Суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко vesti.ua

Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство защиты об изменении меры пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

Такое решение суд принял на заседании в понедельник, 3 февраля, отказав, таким образом, в удовлетворении жалобы защиты отпустить Кузьменко под ночной домашний арест.

Адвокат Тарас Беспалый заявил, что доказательств ее вины недостаточно, и для того, чтобы продолжать следствие на сегодня будет достаточно домашнего ареста, поскольку так Кузьменко смогла бы продолжать свою врачебную практику.

В ходе судебного заседания были допрошены три свидетеля: Ирина Каминская (мать подозреваемой), Дмитрий Кузьменко (бывший муж подозреваемой), Владимир Ульянов (ветеран АТО, свидетель).

Ранее сообщалось, что Кузьменко судится с Аваковым, который, по ее словам, обнародовал недостоверную информацию относительно нее.

Перед этим Апелляционный суд Киева оставил под арестом Юлию Кузьменко. В тот день здание суда оцепили десятки силовиков. Там же собрались активисты, которые скандировали "Юле волю".

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