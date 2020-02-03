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Дело Шеремета: Подозреваемую оставили под арестом

Комментариев: 2
Суд Киева оставил в силе арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтера и медика Юлии Кузьменко без права внесения залога.
Суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко
Суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко
vesti.ua

Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство защиты об изменении меры пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

Такое решение суд принял на заседании в понедельник, 3 февраля, отказав, таким образом, в удовлетворении жалобы защиты отпустить Кузьменко под ночной домашний арест.

Адвокат Тарас Беспалый заявил, что доказательств ее вины недостаточно, и для того, чтобы продолжать следствие на сегодня будет достаточно домашнего ареста, поскольку так Кузьменко смогла бы продолжать свою врачебную практику.

В ходе судебного заседания были допрошены три свидетеля: Ирина Каминская (мать подозреваемой), Дмитрий Кузьменко (бывший муж подозреваемой), Владимир Ульянов (ветеран АТО, свидетель).

Ранее сообщалось, что Кузьменко судится с Аваковым, который, по ее словам, обнародовал недостоверную информацию относительно нее.

Перед этим Апелляционный суд Киева оставил под арестом Юлию Кузьменко. В тот день здание суда оцепили десятки силовиков. Там же собрались активисты, которые скандировали "Юле волю".

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Теги: Киев, суд, арест, подозреваемые, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Сливной-Бачок    03.02.2020, 23:46
Оценка:  +1
Сливной-Бачок
Рябошапка - это Каганович.
Аваков - это Берия.
Сливной-Бачок    03.02.2020, 23:45
Оценка:  +1
Сливной-Бачок
Правосудие в Украине умерло с начала избрания Су.к Коломойского.
Сейчас у нас расследование ведёт ЖИ.ДОВСКОЕ НКВД, КАК в 1920х -1930х.
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