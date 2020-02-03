Дело Шеремета: Подозреваемую оставили под арестом
Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство защиты об изменении меры пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.
Такое решение суд принял на заседании в понедельник, 3 февраля, отказав, таким образом, в удовлетворении жалобы защиты отпустить Кузьменко под ночной домашний арест.
Адвокат Тарас Беспалый заявил, что доказательств ее вины недостаточно, и для того, чтобы продолжать следствие на сегодня будет достаточно домашнего ареста, поскольку так Кузьменко смогла бы продолжать свою врачебную практику.
В ходе судебного заседания были допрошены три свидетеля: Ирина Каминская (мать подозреваемой), Дмитрий Кузьменко (бывший муж подозреваемой), Владимир Ульянов (ветеран АТО, свидетель).
Ранее сообщалось, что Кузьменко судится с Аваковым, который, по ее словам, обнародовал недостоверную информацию относительно нее.
Перед этим Апелляционный суд Киева оставил под арестом Юлию Кузьменко. В тот день здание суда оцепили десятки силовиков. Там же собрались активисты, которые скандировали "Юле волю".
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Аваков - это Берия.
Сейчас у нас расследование ведёт ЖИ.ДОВСКОЕ НКВД, КАК в 1920х -1930х.