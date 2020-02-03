Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Поезд Рахов-Харьков насмерть сбил мужчину

Комментариев: 0
Личность погибшего и обстоятельства трагедии выясняются. На месте происшествия работает полиция.
Скорый поезд "Рахов - Харьков" насмерть сбил мужчину в Ивано-Франковске
Скорый поезд "Рахов - Харьков" насмерть сбил мужчину в Ивано-Франковске
Патрульная полиция в Facebook

Вечером 3 февраля в Ивано-Франковске скорый поезд №15 сообщением "Рахов - Харьков" смертельно травмировал мужчину. Об этом сообщает LB.ua

ЧП произошло в 19.36. Личность погибшего и обстоятельства трагедии выясняются. На месте происшествия работает полиция.

Поезд до сих пор стоит на станции Ивано-Франковск.

Ранее в Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину, который пытался проехать через пути на велосипеде.

Поезд сбил 18-летнюю девушку: она не заметила его из-за наушников

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, Поезд, Ивано-Франковск, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь