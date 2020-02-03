Личность погибшего и обстоятельства трагедии выясняются. На месте происшествия работает полиция.

Скорый поезд "Рахов - Харьков" насмерть сбил мужчину в Ивано-Франковске Патрульная полиция в Facebook

Вечером 3 февраля в Ивано-Франковске скорый поезд №15 сообщением "Рахов - Харьков" смертельно травмировал мужчину. Об этом сообщает LB.ua.

ЧП произошло в 19.36. Личность погибшего и обстоятельства трагедии выясняются. На месте происшествия работает полиция.

Поезд до сих пор стоит на станции Ивано-Франковск.

Ранее в Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину, который пытался проехать через пути на велосипеде.

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