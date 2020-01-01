В деле Шеремета продлен срок досудебного следствия

Следствие по делу продлено до апреля. Будут проведены экспертные исследования, в частности эксперименты и допросы.



Офис генерального прокурора продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля, сообщило

Офис генерального прокурора продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля, сообщило Громадське в понедельник, 3 февраля.

"Прокурор пояснил, что принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или прекращении производства пока рано. По его словам, нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в частности эксперименты и допросы", – говорится в сообщении.



Ранее следователи просили продлить срок досудебного следствия до 6шести месяцев – до июня 2020 года. В свою очередь, адвокаты отметили, что для всех необходимых следственных действий было 3,5 года.







Ранее суд Киева



Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко. Напомним, 3 февраля Печерский суд отказался отпустить из-под стражи детского кардиохирурга Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Павла Шеремета.Ранее суд Киева оставил под стражей до 8 февраля подозреваемого в причастности к убийству журналиста музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко (Riffmaster).

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