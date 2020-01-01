В деле Шеремета продлен срок досудебного следствия
Следствие по делу продлено до апреля. Будут проведены экспертные исследования, в частности эксперименты и допросы.
Офис генерального прокурора продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля, сообщило Громадське в понедельник, 3 февраля.
"Прокурор пояснил, что принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или прекращении производства пока рано. По его словам, нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в частности эксперименты и допросы", – говорится в сообщении.
Ранее следователи просили продлить срок досудебного следствия до 6шести месяцев – до июня 2020 года. В свою очередь, адвокаты отметили, что для всех необходимых следственных действий было 3,5 года.
Напомним, 3 февраля Печерский суд отказался отпустить из-под стражи детского кардиохирурга Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Павла Шеремета.
Ранее суд Киева оставил под стражей до 8 февраля подозреваемого в причастности к убийству журналиста музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко (Riffmaster).
Ранее суд Киева оставил под стражей до 8 февраля подозреваемого в причастности к убийству журналиста музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко (Riffmaster).
Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны.
Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко.
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