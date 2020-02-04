Итоги 03 февраля: Визит Эрдогана в Киев и демарш Ирана

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

Президент Турции посетил Украину; Иран отказался передавать Украине данные по сбитому самолету. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине запустили программу дешевых кредитов для бизнеса

Правительство Украины запустило государственную программу доступных кредитов “5-7-9%“ для малого бизнеса.

“Дешевые кредиты для людей предусмотрены на создание и расширение собственного малого и среднего бизнеса под рекордно низкий процент - 5, 7 или 9% на сумму до 1,5 миллиона грн сроком до 5 лет“, - сообщил премьер Алексей Гончарук.

На программу правительство выделило 2 млрд гривен - за год это позволит выдать более 50 000 доступных кредитов, создать в 90 тысяч новых рабочих мест.

Иран отказался передавать Украине доказательства по делу о сбитом самолете

Власти Ирана отказались предоставлять Украине материалы по делу о сбитом самолете МАУ из-за утечки записи переговоров иранских диспетчеров.

Украина заявила, что ожидает от Ирана неукоснительного соблюдения всех международных требований в расследовании обстоятельств катастрофы самолета МАУ и выплате компенсаций семьям погибших.

Состоялся визит президента Турции в Украину

Президент Турции Реджеп Эрдоган приехал в Украину с официальным визитом и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Во время торжественной церемонии встречи турецкий лидер поздоровался с почетным караулом словами “Слава Украине!“.

Во время визита турецкого лидера в Киев Украина и Турция подписали семь совместных документов. Стороны, в частности, договорились о признании национальных водительских удостоверений и взаимопонимании относительно переговоров о соглашении о зоне свободной торговли.

Число жертв коронавируса достигло 425 человек

Новый коронавирус 2019-nCoV унес жизни 425 человек в китайской провинции Хубэй. Число инфицированных выросло на 2345 и достигло 13 522.

Тем временем правительство Украины утвердило план предотвращения заноса и распространения на территории страны Украины нового коронавируса из Китая.

Срок досудебного следствия в деле Шеремета продлили

Офис генерального прокурора продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля.

Прокурор пояснил, что принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или прекращении производства пока рано. По его словам, нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в частности эксперименты и допросы.

Зеленский анонсировал новый обмен пленными

Украина готовит очень большой список лиц для обмена пленными по двум направлениям и в ближайшее время будут известны конкретные даты его проведения. Об этом сказал украинский президент Владимир Зеленский.

“Готовится список, он очень большой. Я думаю, в ближайшее время будут даты первой части. Почему первой, потому что действительно там (в ОРДЛО – ред.) очень много людей. Второй трек – это разговор с российской стороной по обмену пленных, которые находятся в Крыму или на территории РФ. Там тоже началась работа“, - сказал глава государства.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.