Минкульт не считает харьковский бюст Жукову памятником

Министерство культуры не стало включать бюст маршалу Жукову в Харькове в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Бюст советскому маршалу Георгию Жукову, который находится на проспекте Петра Григоренко в Харькове, не признали неподвижной памяткой. Об этом со ссылкой на ответ Минкульта сообщил руководитель общественной организации Світанок Вадим Поздняков на своей странице в Fаcebook.

Поздняков обнародовал официальный ответ Минкульта на его запрос относительно ситуации с бюстом Жукову, который протестующие снесли в июне 2019 года.

В ответе на запрос Позднякову ответили, что 24.12.2019 Министерство культуры Украины издало приказ №957 О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г. Жукову на проспекте Петра Григоренко в Харькове.

"Теперь нужно демонтировать то, чего по закону не должно быть!", - прокомментировал Поздняков ответ министерства.

Напомним, 2 июня 2019 года группа активистов снесла бюст Жукову в Харькове. Позже сообщалось, что за снос памятника Жукову возбуждено два уголовных дела.

Спустя месяц бюст Георгию Жукову восстановили по поручению мэра Геннадия Кернеса. В связи с этим Институт Нацпамяти обратился в ГПУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet