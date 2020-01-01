Минкульт не считает харьковский бюст Жукову памятником
Бюст советскому маршалу Георгию Жукову, который находится на проспекте Петра Григоренко в Харькове, не признали неподвижной памяткой. Об этом со ссылкой на ответ Минкульта сообщил руководитель общественной организации Світанок Вадим Поздняков на своей странице в Fаcebook.
Поздняков обнародовал официальный ответ Минкульта на его запрос относительно ситуации с бюстом Жукову, который протестующие снесли в июне 2019 года.
В ответе на запрос Позднякову ответили, что 24.12.2019 Министерство культуры Украины издало приказ №957 О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г. Жукову на проспекте Петра Григоренко в Харькове.
"Теперь нужно демонтировать то, чего по закону не должно быть!", - прокомментировал Поздняков ответ министерства.
Напомним, 2 июня 2019 года группа активистов снесла бюст Жукову в Харькове. Позже сообщалось, что за снос памятника Жукову возбуждено два уголовных дела.
Спустя месяц бюст Георгию Жукову восстановили по поручению мэра Геннадия Кернеса. В связи с этим Институт Нацпамяти обратился в ГПУ.
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