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Пожар на Прикарпатье: Пострадали двое маленьких детей и взрослый

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Они госпитализированы с ожогами.
Пожар в Прикарпатье
Пожар в Прикарпатье
dsns.gov.ua

Двух малолетних детей и одного взрослого на Прикарпатье госпитализировали с ожогами, полученными во время пожара в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

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Как сообщается, 3 февраля, в 22:42 в поселке Ворохта Яремчанского ГС возник пожар в 2-этажном деревянном жилом доме на 6 квартир. С места пожара в Ивано-Франковской ОКБ госпитализированы 3 человека, из них 2 детей 2019 и 2016 года рождения.

В результате пожара огнем частично уничтожено и повреждено помещение на 2-м этаже, покрытие и кровля, вещи домашнего обихода и имущество на общей площади 150 кв.м. От огня спасены помещения 1-го этажа, 2 жилых дома и 1 хозяйственное здание.

В 00:14 пожар был локализован, а в 1:54 ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается. К ликвидации пожара были привлечены 15 спасателей на 3 единицах техники. 

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Напомним, ранее в Одессе горела пятиэтажка, есть жертвы.

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Теги: Пожар, ГСЧС, Прикарпатье
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