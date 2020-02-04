“Всю жизнь говорю на русском”: В Мелитополе врач отказался принять онкобольную

Женщина попросила заполнить документы по медицинской части на украинском языке.

Жительница Мелитополя пожаловалась на врача-лора так называемой зеленой поликлиники на Алексеева, 7.

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Об этом пишет РИА Мелитополь.

По словам девушки, войдя в кабинет отоларинголога (лора), две женщины, мама и дочь, столкнулись с очень хамством и непрофессионализмом врача. Медик отказалась заполнять нужные документы на украинском языке, хотя все документация в стране требует именно государственного языка.

Свою позицию медик аргументировала тем, что всю жизнь говорит на русском и университет тоже на русском заканчивала.

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К слову, мама девушки является онкобольной, но даже это не стало для горе-врача показателем.

Лор посоветовала женщинам сходить к переводчику и перевести все, что она написала, на государственный язык.

Напомним, киевлянка устроила Миграционной службе “пинок”. Женщину отказались обслуживать на украинском языке.

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