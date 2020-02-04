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“Всю жизнь говорю на русском”: В Мелитополе врач отказался принять онкобольную

Комментариев: 12
Женщина попросила заполнить документы по медицинской части на украинском языке.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Жительница Мелитополя пожаловалась на врача-лора так называемой зеленой поликлиники на Алексеева, 7.

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Об этом пишет РИА Мелитополь.

По словам девушки, войдя в кабинет отоларинголога (лора), две женщины, мама и дочь, столкнулись с очень хамством и непрофессионализмом врача. Медик отказалась заполнять нужные документы на украинском языке, хотя все документация в стране требует именно государственного языка.

Свою позицию медик аргументировала тем, что всю жизнь говорит на русском и университет тоже на русском заканчивала.

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К слову, мама девушки является онкобольной, но даже это не стало для горе-врача показателем.

Лор посоветовала женщинам сходить к переводчику и перевести все, что она написала, на государственный язык.

Напомним, киевлянка устроила Миграционной службе “пинок”. Женщину отказались обслуживать на украинском языке.

 

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Теги: язык, русский язык, врач, хамство, скандал
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Комментариев (13)
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Woodbrother    04.02.2020, 10:37
Оценка:  -2
Woodbrother
Нам надо перенимать опыт прибалтов. Таким упоротым ватникам надо давать паспорт негражданина. Паспорт негражданина позволяет жить и работать, но не позволяет выбирать и быть избранным .
dukeOd    04.02.2020, 10:34
Оценка:  +1
dukeOd
Значит такая больная...припекло бы и на суахили поняла бы..ей вначале к психиатру надо
Woodbrother    04.02.2020, 10:40
Оценка:  0
Woodbrother
Если врачь - быдло, ходить к нему не надо. Быдловрачи хоть и редко, но встречаются. Одного такого в 90х в одной из одесских больниц расчленили топором. Привезли ребенка с апендицитом из бедной семьи. Врачь доил из них деньги, пока не начался перитонит. Операция успеха не имела ребенок умер.
Woodbrother    04.02.2020, 10:41
Оценка:  +2
Woodbrother
Семья хоть и была бедная , но топор у папаши нашелсся
ИИИИИИИИИИ    04.02.2020, 10:32
Оценка:  +3
ИИИИИИИИИИ
Как заипали эти вбросы с мовой.... онкобольному похер, на каком языке разговаривает врач
alexin777    04.02.2020, 10:28
Оценка:  +2
alexin777
они пришли лечиться или йухней заниматься ???
Zerorc458    04.02.2020, 10:19
Оценка:  0
Zerorc458
Врач имел все основания послать эту больную нахрен с ее требованиями. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ документы заполняются на державній мові, а локальные, типо служебных записок, карт больного и прочего, у чего нет единого образца - хоть на суахили. Именно из этого и раздули панику на Донбасе упоротые.
Мыкола    04.02.2020, 10:03
Оценка:  +1
Мыкола
Замордованные даже не понимают, что язык это еще одно средство отвлечь народ от господства олигархата в Украине и управления нашей страной зарубежными кураторами ! А чтобы народ вообще не сопротивлялся -запретили компатртию и ее идеи ! Можно подумать , что Левочкины из оппозиции будут защищать народ
Spawn999    04.02.2020, 10:02
Оценка:  +3
Spawn999
Это г...ноедство набирает обороты. Врач учил всю терминологию на русском. Все его больные говорят в основном на русском. А теперь ей надо опять в универ возвращаться? А если бы этот врач был для них последней надеждой - тоже тролили бы её? Упоротые!
ira0958    04.02.2020, 09:55
Оценка:  -1
ira0958
И снова вранье в заголовке - врач не отказал в приеме, напротив, как раз принял этих упоротых.
ira0958    04.02.2020, 09:53
Оценка:  -3
ira0958
"Женщина попросила заполнить документы по медицинской части на украинском языке" - выделываться здоровья хватает.
askjhl    04.02.2020, 09:48
Оценка:  -3
askjhl
Особо упоротые пусть на львове лечатся.
SINOBI-LIFE    04.02.2020, 10:02
Оценка:  +3
SINOBI-LIFE
Федераст,свою помойку закрой скабеевой воняет!!!
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