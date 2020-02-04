В общежитии Днепра потолок рухнул на студентов: видео ЧП
Вчера, 3 февраля, в одной из комнат 1-го общежития НТУ "Днепровская Политехника" обвалился потолок.
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Видео инцидента появилось на Telegram-канале "Х**вый Днепр".
В момент обвала потолка в комнате находились студенты. Один из них снимал происходящее в прямом эфире.
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Причиной обвала потолка стало затопление соседями сверху. Вероятно, студенты были готовы к такому развитию событий. Потолок был полностью пропитан водой.
К счастью, никто из студентов не пострадал. Им удалось вовремя эвакуироваться из комнаты. Пострадало только личное имущество.
Напомним, в Киеве затопило крупнейший ТРЦ. Крупнейший торговый центр столицы затопило горячей водой, сообщают очевидцы. Причину ЧП пока не сообщают.
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