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В общежитии Днепра потолок рухнул на студентов: видео ЧП

Комментариев: 1
Потолок обвалился прямо на студентов, которые проживали в аварийной комнате.
Потолок рухнул из-за потопа
Потолок рухнул из-за потопа
Обозреватель

Вчера, 3 февраля, в одной из комнат 1-го общежития НТУ "Днепровская Политехника" обвалился потолок.

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Видео инцидента появилось на Telegram-канале "Х**вый Днепр".

В момент обвала потолка в комнате находились студенты. Один из них снимал происходящее в прямом эфире.

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Причиной обвала потолка стало затопление соседями сверху. Вероятно, студенты были готовы к такому развитию событий. Потолок был полностью пропитан водой.

К счастью, никто из студентов не пострадал. Им удалось вовремя эвакуироваться из комнаты. Пострадало только личное имущество.

Напомним, в Киеве затопило крупнейший ТРЦ. Крупнейший торговый центр столицы затопило горячей водой, сообщают очевидцы. Причину ЧП пока не сообщают.

 

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Теги: потолок, общежитие, студенты, Днепр
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Комментариев (1)
Anvla    04.02.2020, 10:39
Оценка:  0
Anvla
Меньше пиво пить на ночь надо, тогда и сухо будет
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