Убила в состоянии аффекта: Суд отпустил женщину, которая зарезала мужа-садиста

Женщина убила своего мужа-садиста на глазах трех детей.

Киевский районный суд Одессы вынес приговор женщине, которая убила своего мужа-садиста в состоянии аффекта. Об этом сообщает местное издание "Пушкинская".

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Одесситка была замужем за бывшим заключенным, в брак они вступили, когда мужчина находился в местах лишения свободы. После того, как он вышел из тюрьмы, пара начала жить вместе. Мужчина не работал, много выпивал. Также он находился на учете правоохранителей за семейное насилие.



7 мая 2019 года женщина ушла на работу, оставив трех детей с мужем. Вечером она не смогла попасть домой: мужчина не пускал ее в квартиру. Когда она все же смогла зайти, он начал бить ее по голове, повалил на пол и избивал ногами.

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Защищаясь, женщина подняла кухонный нож и на глазах у детей стала наносить удары своему мужу. Он умер от ножевого ранения в грудную клетку.



Суд признал женщину виновной в умышленном убийстве, совершенном в состоянии сильного душевного беспокойства. Ее приговорили к четырем годам тюремного заключения, при этом сразу же освободили, назначив условный срок два года.

Напомним, в Днепре 60-летний мужчина из-за ревности зарезал 35-летнюю женщину.

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