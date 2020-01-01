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“Депутатский пунш”: Новый “слуга народа” устроил вечеринку в честь избрания

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После присяги нардеп Санченко устроил вечеринку в честь избрания.
Санченко устроил шумную вечеринку
Санченко устроил шумную вечеринку
Facebook Александра Санченко

Новый народный депутат от пропрезидентской фракции "Слуги народа" Александр Санченко, который принял присягу народного избранника после ухода Ирины Венедиктовой в ГБР, устроил грандиозную вечеринку в честь начала политической карьеры.

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Фото из тематической депутатской вечеринки появились на личных аккаунтах депутата Санченко в Instagram и Facebook.

Фото с вечеринки
Фото с вечеринки
Facebook Александра Санченко

Фото с вечеринки
Фото с вечеринки
Facebook Александра Санченко

Фото с вечеринки
Фото с вечеринки
Facebook Александра Санченко

Праздничный торт
Праздничный торт
Facebook Александра Санченко

Фото с вечеринки
Фото с вечеринки
скриншот

Судя по геолокации, депутатская вечеринка состоялась в заведении Barbara Bar. Гостей угощали “депутатским пуншем”, а также оригинальным печеньем с предсказаниями под названием “Обещания”.

Провел необычную для депутата вечеринку/встречу с избирателями. Спасибо всем, кто принял участие. Получил кайф. Далее так же буду экспериментировать с форматами. P.S. Надеюсь, что вчерашние обещания были сладкими, - написал сам Санченко.

Фото с вечеринки
Фото с вечеринки
скриншот

Фото с вечеринки
Фото с вечеринки
скриншот

Фото с вечеринки
Фото с вечеринки
скриншот

Фото с вечеринки
Фото с вечеринки
скриншот

Фото с вечеринки
Фото с вечеринки
скришот

Фото с вечеринки
Фото с вечеринки
скриншот

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Напомним, директор GR-коммуникаций Atlas Weekend принял присягу нардепа. Александр Санченко прошел в Раду по списку политсилы вместо Ирины Венедиктовой, которой поручили возглавить ГБР.

 

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Теги: вечеринка, Санченко, нардеп, СН
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