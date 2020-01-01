“Депутатский пунш”: Новый “слуга народа” устроил вечеринку в честь избрания

После присяги нардеп Санченко устроил вечеринку в честь избрания.

Новый народный депутат от пропрезидентской фракции "Слуги народа" Александр Санченко, который принял присягу народного избранника после ухода Ирины Венедиктовой в ГБР, устроил грандиозную вечеринку в честь начала политической карьеры.

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Фото из тематической депутатской вечеринки появились на личных аккаунтах депутата Санченко в Instagram и Facebook.

Фото с вечеринки Facebook Александра Санченко

Фото с вечеринки Facebook Александра Санченко

Фото с вечеринки Facebook Александра Санченко

Праздничный торт Facebook Александра Санченко

Фото с вечеринки скриншот

Судя по геолокации, депутатская вечеринка состоялась в заведении Barbara Bar. Гостей угощали “депутатским пуншем”, а также оригинальным печеньем с предсказаниями под названием “Обещания”.

Провел необычную для депутата вечеринку/встречу с избирателями. Спасибо всем, кто принял участие. Получил кайф. Далее так же буду экспериментировать с форматами. P.S. Надеюсь, что вчерашние обещания были сладкими, - написал сам Санченко.

Фото с вечеринки скриншот

Фото с вечеринки скриншот

Фото с вечеринки скриншот

Фото с вечеринки скриншот

Фото с вечеринки скришот

Фото с вечеринки скриншот

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Напомним, директор GR-коммуникаций Atlas Weekend принял присягу нардепа. Александр Санченко прошел в Раду по списку политсилы вместо Ирины Венедиктовой, которой поручили возглавить ГБР.

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