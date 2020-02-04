Коронавирус: Китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь

Китайская диаспора в Украине отправила гуманитарную помощь в эпицентр распространения коронавируса 2019-nCoV.

Китайская диаспора в Украине отправила в Ухань средства гуманитарную помощь в связи с эпидемией коронавируса в регионе. Об этом в Facebook сообщили "Синьхуа Новости".

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В Ухань доставят 55 000 медицинских масок, 501 защитный комбинезон, 747 пар защитных очков и 760 пар защитной обуви.



Ранее китайские власти призвали страны мира не раздувать панику из-за коронавируса и не вводить строгие ограничения против Китая.

Синьхуа Новости/Facebook





Напомним, вместе с коронавирусом началась вспышка свиного гриппа.

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