Иностранная студентка "заказала" бывшего мужа за 4,3 тыс долларов

Убийство должно было произойти за границей и выглядеть как несчастный случай.

В Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство гражданина одной из стран Евросоюза и задержали организатора преступления. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники спецслужбы получили информацию, что иностранка, которая учится в одном из вузов областного центра, подыскивает исполнителя для совершения убийства.

Правоохранители установили, что женщина планирует “убрать“ своего бывшего мужа. Поводом стало то, что после развода их общий ребенок остался с отцом, а саму женщину суд обязал платить алименты.

Жизнь бывшего мужа она оценила в $4,3 тыс. При этом убийство должно быть совершено за рубежом и выглядеть как несчастный случай, что обеспечило бы ей алиби. Заказчицу и “киллера“ задержали в момент передачи аванса - $500 рядом с домом, где женщина снимала квартиру, - говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства по п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины злоумышленнице сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. О задержании злоумышленницы сообщено консульство иностранного государства.

Задержание потенциального киллера ssu.gov.ua

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Напомним, ранее суд отпустил женщину, которая зарезала мужа-садиста.

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