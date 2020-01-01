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Верховная Рада уволила министра развития громад и территорий Алену Бабак

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ВР поддержала увольнение Алены Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины.
Экс-министр развития громад и территорий Алена Бабак
Экс-министр развития громад и территорий Алена Бабак
Пресс-служба партии "Самопомощь"

4 февраля, в ходе заседания Верховной Рады, народные депутаты проголосовали за отставку Алены Бабак с должности министра развития громад и территорий. За данное решение проголосовали 266 нардепов. 

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Во время своего выступления в ВР Бабак заявила, что не подвергалась давлению и самостоятельно приняла решение уйти в отставку. 

Это заявление написано мной, по моему личному желанию. Потому что это является необходимым и важным на этот момент. Это мое личное решение. Я прошу этим не спекулировать,“ - отметила Бабак.



Напомним, Арахамия рассказал, сколько министров могут быть уволены.

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Теги: Алена Бабак, Кабмин, Верховна рада, отставка
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