Мэр Трускавца назвал женщину “слепой” и посоветовал “приземлиться”

Градоначальник нахамил женщине в социальной сети.

Мэр Трускавца Андрей Кульчинский и доктор медицинских наук Людмила Чебаненко устроили словесную перепалку в сети, в результате которой градоначальник публично оскорбил свою оппонентку.

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Спор возник после того, как Кульчинский на своей странице в Facebook поделился фотографиями с поездки в курортный поселок Орив.

Очередная экспедиция Трускавец-Орив. Трускавчане, оривчане, руководство Дрогобычского лесхоза. Под контролем главы Львовской ОГА. Проторяем будущее. Нас и наших детей, - написал мэр.

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В комментариях к этому посту Людмила Чебаненко отметила, что местный парк в неухоженном состоянии и эту проблему нужно менять. В ответ на этот комментарий чиновник назвал женщину “слепой”.

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В ответ на это женщина посоветовала спросить о состоянии парка гостей курортного поселка, а также посмотреть видеообзоры в Youtube.

Вы в виртуале, или в городе? Приземлитесь. Парк резко изменился. Помогайте! - резко ответил мэр.

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Другие пользователи сети разделились на два лагеря. Одни говорят, что парк действительно изменился в последнее время, а другие пишут, что чиновник не имеет права вести себя таким хамским образом.

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