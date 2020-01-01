Минюст готовит новые иски против России

Количество дел против РФ в международных судах увеличится.

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Украина готовит еще один-два международных иска против Российской Федерации. Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в интервью изданию “Главком“.

По словам министра, у Украины сейчас пять исков против РФ и все они на стадии определения принадлежности – может ли суд их рассматривать.

То есть если суд признает, что компетентен их рассматривать, то тогда перейдет к рассмотрению по существу. Это общая практика. У нас в Антирейдерской комиссии счет идет на часы, в национальных судах – на месяцы. Международные суды – это годы. Ускорить этот процесс невозможно. Поэтому это будет продолжаться годами. Но мы не отходим назад. Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью предоставления еще одного-двух исков в ближайшее время, - сказал он.

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Вместе с тем, Малюська не захотел комментировать, относительно чего эти иски:

Это пока вопрос инициативы. Предоставим, а затем сообщим. Ведь с той стороны тоже за нами следят. Пока мы находимся на этапе сбора доказательств, обоснований. Пусть это будет сюрпризом, - заявил министр.

Напомним, Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17. Среди обвиняемых трое россиян и один украинец.

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