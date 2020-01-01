В Переяславе мужчина повесился в людном месте

Повешенного жителя города нашли в сквере.

Вчера, 3 февраля, в Переяславе Киевской области на территории городского сквера не перекрестке улицы Покровской и Сикорского повесился местный житель.

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Об этом сообщает Переяслав City.

Тело мужчины в подвешенном состоянии обнаружила случайная прохожая около 07:20. Она позвонила в полицию. В пресс-службе Переяславского отдела полиции отметили, что мужчина был повешен на дереве. Петля сделана из ремня рюкзака. При осмотре тела погибшего следов насильственной смерти не нашли.

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Тело погибшего отправили на экспертизу. Его личность уже установлена. Мужчина проживал в микрорайоне Спаская Левада.

Напомним, в РФ выпускник повесился на кресте православной гимназии. Парню было всего 18 лет.

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