Кого именно он наградил, МВД разглашать отказалось.

За 2019 год Аваков наградил оружием 438 человек pixabay.com

В 2019 году министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил оружием 438 человек. Об этом сообщает Украинская правда.

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На вопрос к МВД, какие категории граждан получили в прошлом году наградное оружие от министерства, и какой именно вид оружия выдавали в качестве награды в ведомстве также не стали уточнять.

В Министерстве внутренних дел сообщили только, что на каждого владельца оружия (в том числе и на лиц, награжденных оружием) заводится личное дело. Эти личные дела ведутся в уполномоченных подразделениях по контролю за оборотом оружия и разрешительной системы главных управлений Нацполиции.

Другую информацию в МВД сообщать не стали под предлогом невозможности разглашать персональные данные без согласия лиц, о которых идет речь.

Напомним, ранее в МВД рассказали об облаве у мечети в Киеве.

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