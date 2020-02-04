Экс-нардепам запретили посещать кулуары Рады

Бывшие депутаты не смогут теперь разгуливать коридорами Рады.

Отныне, 4 февраля, бывшим народным депутатам Украины запрещено посещать кулуары Верховной Рады Украины.

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Об этом сообщает Depo.ua, ссылаясь на собственные информированные источники.

Сообщается, что бывшие нардепы отныне могут посещать только гостевое ложе, расположенное на третьем этаже украинского парламента.

Напомним, новый “слуга народа” устроил вечеринку в честь избрания. Новый народный депутат от пропрезидентской фракции "Слуги народа" Александр Санченко, который принял присягу народного избранника после ухода Ирины Венедиктовой в ГБР, устроил грандиозную вечеринку в честь начала политической карьеры.

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