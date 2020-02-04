Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экс-нардепам запретили посещать кулуары Рады

Комментариев: 3
Бывшие депутаты не смогут теперь разгуливать коридорами Рады.
Кулуары Верховной Рады
Кулуары Верховной Рады
УНИАН

Отныне, 4 февраля, бывшим народным депутатам Украины запрещено посещать кулуары Верховной Рады Украины.

Читай также: Зарплату президента, премьера и спикера привяжут к росту ВВП – Кабмин

Об этом сообщает Depo.ua, ссылаясь на собственные информированные источники.

Сообщается, что бывшие нардепы отныне могут посещать только гостевое ложе, расположенное на третьем этаже украинского парламента.

Напомним, новый “слуга народа” устроил вечеринку в честь избрания. Новый народный депутат от пропрезидентской фракции "Слуги народа" Александр Санченко, который принял присягу народного избранника после ухода Ирины Венедиктовой в ГБР, устроил грандиозную вечеринку в честь начала политической карьеры.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Рада, экс-нардепы, кулуары Рады
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    04.02.2020, 12:24
Оценка:  -3
fkrfyfan
А где же Таньке черновол греться и харчоваться?
Alexsy    04.02.2020, 12:28
Оценка:  -4
Alexsy
В окно влезет.
ТТ69    04.02.2020, 12:29
Оценка:  +12
ТТ69
для этой кобылы три ряда колючей проволоки не препятствие.....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь