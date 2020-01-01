Новым министром территорий стал Денис Шмыгаль: Что о нем известно

Министерское кресло занял бывший глава Ивано-Франковской ОГА.

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Народные депутаты большинством голосов поддержали назначение Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром Украины и министром развития общин и территорий. До этого отдельным голосованием депутаты поддержали отставку его предшественницы Алены Бабак.

За назначение Шмыгаля отдали свои голоса 278 нардепов. После своего назначения новоназначенный министр принес присягу украинскому народу.

Перед назначением фракция “Голос“ заявила, что не будет участвовать в голосовании, однако с новым министром готова сотрудничать.

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Как сообщает 24tv.ua, Денису Шмигалю 44 года. Родился и учился во Львове. В 1997 году получил диплом инженера-экономиста во “Львовской политехнике“. Работал бухгалтером, занимался бизнесом, занимал руководящие должности в различных львовских компаниях.

С 2009 года стал руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли в Львовской ОГА. В 2014 году Шмыгаль работал заместителем областного управления Фискальной службы. В январе 2018 года Шмыгаль занял кресло директора Бурштынской ТЭС – крупнейшего в регионе производителя электроэнергии, принадлежащее холдингу олигарха Рината Ахметова.

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2 августа 2019 года президент назначил Шмыгаля в главой Ивано-Франковской ОГА. Шмыгаль отработал в должности всего 6 месяцев, но Зеленский уже похвалил его за высокую результативность.

Семья новоназначенного министра владеет жилым домом площадью 215 квадратных метров во Львове, гаражом, несколькими земельными участками и нежилым зданием. Согласно декларации, сам Шмыгаль не имеет автомобилей. А вот его жена Екатерина ездит на Land Rover стоимостью почти 1 миллион гривен.

Заседание Верховной Рады, на котором был назначен Шмыгаль:

Напомним, сегодня Верховная Рада уволила министра развития громад и территорий Алену Бабак. Причина увольнения не указывается, известно, что министр сама написала заявление об отставке.

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