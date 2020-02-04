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Дело Шеремета: 30 свидетелей не подтвердили версию обвинения - адвокат

Комментариев: 1
Прокуратура опросила около 30 свидетелей из 66-го госпиталя, где работает одна из подозреваемых Яна Дугарь.
Подозреваемая в деле Шеремета медсестра Яна Дугарь
Подозреваемая в деле Шеремета медсестра Яна Дугарь
скриншот

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета прокуратура опросила около 30 свидетелей из 66-го госпиталя, где работает подозреваемая Яна Дугарь. Ни один из них не подтвердил версию следствия о причастности медсестры к убийству. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Виталий Коломиец. 

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По словам Коломийца, прокурор требует допросить еще 230 сотрудников 66-го госпиталя для объективности. 

"Киевляне готовьтесь - следующий этап допрос 3, 7 миллионов жителей столицы, чтобы точно подтвердить, что никто не видел Яну в Киеве," - написал Коломиец. 



Напомним, в деле Шеремета продлен срок досудебного следствия.

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Теги: Дугарь, Коломиец, Шеремет, свидетели, госпиталь
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Комментариев (1)
shk67    04.02.2020, 13:42
Оценка:  +1
shk67
Зе дебильная команда. Будет суд, только в обратную сторону! Авакяна нах нужно гнать!
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