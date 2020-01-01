Украину накроют снегопады: появилась карта

В Украине резко ухудшатся погодные условия.

Синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий по всей территории Украины.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что завтра, 5 февраля, на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются сильные снегопады. Кроме того снег ожидается еще в северной, центральной, а также восточной частях страны.

По данным спасателей, на Закарпатье и Прикарпатье ожидается в 10-20 см снега, в горной местности 35-40 см. Кроме того, возможны порывы ветра до 15-20 м / с (в горах 25 м / с). Также будет метель, на дорогах снежные заносы и гололед.

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По прогнозу синоптиков, 5 и 6 февраля в центральных и северных областях ожидается сильный снег. Между тем, восточным областям обещают сильный снег с дождем. В южных областях также ожидается сильный дождь с переходом в мокрый снег.

Погода 5 февраля meteo.gov.ua

Ожидаемые погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, осложнить работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Напомним, украинцев предупреждают о сильных снегопадах. В ближайшие дни в Украине ожидаются сильные снегопады.

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