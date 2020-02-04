Зеленский: В Украине самый лояльный закон о рынке земли

Президент Зеленский назвал закон о рынке земли в Украине самым лояльным в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предлагаемый закон о рынке земли в Украине является наиболее лояльным из существующих в других странах. Об этом президент сказал журналистам во вторник во время ознакомления с работой госпрограммы “Доступные кредиты 5-7-9%“ передает Интерфакс-Украина.

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Президент подчеркнул, что после вчерашнего визита Эрдогана он убедился, что в Украине будет запущен самый лояльный и полностью либерализированный рынок земли.

Я вам хочу сказать, что такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет. Вчера у нас был президент Республики Турция Эрдоган, он мне сказал, что у них тоже было очень много вопросов у общества, фермеров, от правительства, особенно от предыдущего правительства. Было много призывов, на разных телеканалах. У них была более жесткая система, они открыли его (рынок земли - ред.) для всех - и открыли, полностью либерализовали, - заявил президент Украины.

Зеленский отметил, что в 1991 году после обретения независимости Украина была с Турцией на одном уровне по всем показателям: росту экономики, ВВП, количеству населения, и указал, что сейчас население Турции больше, ВВП в разы больше, чем в Украине.

Они (Турция - ред.) максимально либерализовали экономику, и деньги пришли в страну, - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее ЕС одобрил проект земельной реформы Зеленского.

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