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"Страну про***ли": Кива в Раде переписывался с Жириновским

Комментариев: 4
Во время рабочего заседания ВР нардеп от ОПЗЖ Кива переписывался со скандальным депутатом Госдумы.
Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива
Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива
Илья Кива/Facebook

4 февраля, во время заседания Верховной Рады, журналисты засняли переписку народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы со скандальным депутатом Государственной думы Российской Федерации Владимиром Жириновским. Переписку, заснятую корреспондентом Алексем Липовецким, опубликовали на TK Media.

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Из переписки следует, что глава ЛДПР Жириновский написал Киве 3 февраля с вопросом “Набирал?“. 4 февраля Кива спросил его о самочувствии и попросив перезвонить, когда будет время.

Во время заседания ВР Кива набрал новое сообщение: “В Раду пришел гомик-премьер со своим пид****им правительством, страну с*ка про***ли и с этими пид***ми шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету“. Нардеп несколько раз перечитал набранное сообщение, но на видео непонятно отправил ли он его.

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Сам Кива не стал отрицать переписку. В комментарии журналисту Telegram-канала Pavlovsky News, он заявил, что знаком с Жириновским с 2015 года.

А в чем проблема? Государственная Дума. Парламентарий. Мы же стараемся найти компромиссы и точки соприкосновения. Нам же нужно вернуть территории“, - сказал Кива.



Напомним, Кива обвинил экс-нардепа в атаке против себя.

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Теги: Жириновский, Кива, ОПЗЖ, Верховна Рада, переписка
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Комментариев (4)
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i-danish70    04.02.2020, 13:35
Оценка:  -1
i-danish70
Мда-м мозга там нету - от слова - СОВСЕМ!
alex8_4    04.02.2020, 13:34
Оценка:  +3
alex8_4
гнать надо таких пи..сов кив из страны...
IsNoGood    04.02.2020, 13:26
Оценка:  +6
IsNoGood
всем ясно , что добкины ,кивы и т д , засланые козачки, яныка выгнали , а про этих подумать нет*?
Зорян_и_Шкиряк    04.02.2020, 13:22
Оценка:  +4
Зорян_и_Шкиряк
— Владимир Владимирович, две новости: хорошая и плохая.
— Какая хорошая?
— Мы в топе.
— А плохая?
— Топа глубже, чем мы предполагали.
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