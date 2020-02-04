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Новогоднее обращение Зеленского понравилось большинству украинцев

Комментариев: 5
Простые граждане одобрили выступление президента, которое вызвало бурю негодования у политически активных украинцев.
В новогоднем обращении Зеленский поднял тему идеологических различий
В новогоднем обращении Зеленский поднял тему идеологических различий
кадр из видео

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Примерно половина украинцев положительно оценили новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, которое он записал с рядом известных людей, в том числе спортсменов, политиков и артистов. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы “Рейтинг“.

Согласно данным, 76% опрошенных видели новогоднее поздравление президента Зеленского. Среди них две трети оценили его положительно, 22% - нейтрально, 13% - отрицательно.

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Там также указано, что лидером по доверию среди украинских политиков остается президент Владимир Зеленский: доверяют ему 59%, не доверяют - 32%.

Напомним, в новогоднем обращении к украинцам Зеленский поднял тему объединения страны и преодоления идеологических разногласий. При этом президент высказал ряд тезисов, которые вызвали возмущение у патриотически настроенной общественности. В частности свое недовольство высказывал Олег Сенцов, Святослав Вакарчук и другие.

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Теги: Зеленский, президент, новогоднее поздравление, опрос, социологи
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Комментариев (5)
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Woodbrother    04.02.2020, 13:45
Оценка:  0
Woodbrother
"Поздравление" вызвало рвотный рефлекс уже на 20 секунде. Записать его на флешкуи продавать в аптеке как средство помощи при отравлении.
lusyika    04.02.2020, 13:31
Оценка:  0
lusyika
Якщо ОЦЕ обрали білшість...то вони і вилизують дупу обраному!!!
ВосставшийИзБана    04.02.2020, 13:23
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
А он что, в самом деле президент или это его очередной номер в "Квартале"?
МаксимУм    04.02.2020, 13:35
Оценка:  0
МаксимУм
На ближайшие 4,5 года... Главное что бы у порохоботиков слюны хватило...
Woodbrother    04.02.2020, 13:43
Оценка:  +1
Woodbrother
президента у нас сейчас нет. На экране был клоун -голожучкин, который комуналку платит собаками.
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