Новогоднее обращение Зеленского понравилось большинству украинцев

Простые граждане одобрили выступление президента, которое вызвало бурю негодования у политически активных украинцев.

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Примерно половина украинцев положительно оценили новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, которое он записал с рядом известных людей, в том числе спортсменов, политиков и артистов. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы “Рейтинг“.

Согласно данным, 76% опрошенных видели новогоднее поздравление президента Зеленского. Среди них две трети оценили его положительно, 22% - нейтрально, 13% - отрицательно.

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Там также указано, что лидером по доверию среди украинских политиков остается президент Владимир Зеленский: доверяют ему 59%, не доверяют - 32%.

Напомним, в новогоднем обращении к украинцам Зеленский поднял тему объединения страны и преодоления идеологических разногласий. При этом президент высказал ряд тезисов, которые вызвали возмущение у патриотически настроенной общественности. В частности свое недовольство высказывал Олег Сенцов, Святослав Вакарчук и другие.

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