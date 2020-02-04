В Днепре автомобиль взорвали прямо на глазах у хозяина

Припаркованный во дворе Hyundai взорвался на глазах у хозяина.

4 января, во дворе на проспекте Пушкина в Днепре, был подорван припаркованный автомобиль Hyundai. Взрыв произошел на глазах у хозяина авто, когда он практически вплотную подошел к машине. Об этом сообщает Информатор.

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В результате взрыва в Hyundai полопались колеса и вылетели подушки безопасности. Хозяин авто обошелся без травм, несмотря на то, что находился рядом во время взрыва.



Информатор, ссылаясь на свои источники, пишет, что на месте ЧП нашли чеку от гранаты. Официального подтверждения на данный момент нет. На месте происшествия работают полицейские и взрывотехники.

По информации "Информатора", во дворе нашли чеку от гранаты Информатор

Напомним, в Днепре маршрутка с пассажирами врезалась в столб.

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