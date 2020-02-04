“Это был Дед Мороз!”: Кива прокомментировал переписку с Жириновским

Кива не стал отрицать, что факт переписки был.

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива, который засветил в Раде переписку с российским пропагандистским депутатом Владимиром Жириновским, не стал отрицать этого факта.

Читай также: “Добро пожаловать в ад”: Кива обвинил экс-нардепа в атаке против себя

Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNew.

Сначала Кива начал отшучиваться, что потом серьезно отметил, что действительно переписывался с Жириновским.

Серьезно, и что? Господи, а кто это был по-вашему? Это был Дед Мороз! Я не знаю, что они там подсмотрели, но я честно и искренне вам говорю... мне просто надо будет пересмотреть переписку. Потому что столько было с утра сообщений, столько было информации, - сказал Кива.

Читай также: Мосийчук о ветеране АТО, с которым подрался Кива: Крайне мутный тип

После этого журналист спросил Киву, почему он переписывается с российским политиком. На что тот ответил, что не видит в этом ничего плохого, ведь странам якобы нужно “налаживать отношения и возвращать территории”.

А в чем проблема? Государственная Дума России, парламентарий. Мы же стараемся как-то найти компромиссы и точки соприкосновения. Нам же нужно вернуть территории и восстановить экономические отношения, которые укрепят благосостояние украинского народа, - сказал он.

Кива добавил, что знаком с Жириновским с 2015 года, но их общение ограничивается соцсетями. Российскую Федерацию он не посещает, поэтому личных встреч у политиков не было.

Напомним, Кива в Раде переписывался с Жириновским. Во время рабочего заседания ВР нардеп от ОПЗЖ Кива переписывался со скандальным депутатом Госдумы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.