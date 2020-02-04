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“Это был Дед Мороз!”: Кива прокомментировал переписку с Жириновским

Комментариев: 8
Кива не стал отрицать, что факт переписки был.
Илья Кива
Илья Кива
Илья Кива/Facebook

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива, который засветил в Раде переписку с российским пропагандистским депутатом Владимиром Жириновским, не стал отрицать этого факта.

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Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNew.

Сначала Кива начал отшучиваться, что потом серьезно отметил, что действительно переписывался с Жириновским.

Серьезно, и что? Господи, а кто это был по-вашему? Это был Дед Мороз! Я не знаю, что они там подсмотрели, но я честно и искренне вам говорю... мне просто надо будет пересмотреть переписку. Потому что столько было с утра сообщений, столько было информации, - сказал Кива.

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После этого журналист спросил Киву, почему он переписывается с российским политиком. На что тот ответил, что не видит в этом ничего плохого, ведь странам якобы нужно “налаживать отношения и возвращать территории”.

А в чем проблема? Государственная Дума России, парламентарий. Мы же стараемся как-то найти компромиссы и точки соприкосновения. Нам же нужно вернуть территории и восстановить экономические отношения, которые укрепят благосостояние украинского народа, - сказал он.

Кива добавил, что знаком с Жириновским с 2015 года, но их общение ограничивается соцсетями. Российскую Федерацию он не посещает, поэтому личных встреч у политиков не было.

Напомним, Кива в Раде переписывался с Жириновским. Во время рабочего заседания ВР нардеп от ОПЗЖ Кива переписывался со скандальным депутатом Госдумы.

 

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Теги: Кива, Жириновский, переписка, скандал
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Комментариев (8)
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Рики    04.02.2020, 15:15
Оценка:  0
Рики
Мда...
Зорян_и_Шкиряк    04.02.2020, 14:50
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Не судите его строго! Ведь он уже не дрочил, а переписывался! Растёт на глазах!
МаксимУм    04.02.2020, 14:41
Оценка:  +9
МаксимУм
Уточняю - дед Отморозок...
shk67    04.02.2020, 14:43
Оценка:  +9
shk67
Два оморозка!
WTF2wtf    04.02.2020, 14:24
Оценка:  +11
WTF2wtf
Наркоман отмороженный наглухо ...
Graddfeydd    04.02.2020, 14:22
Оценка:  +14
Graddfeydd
Снегурочка, бл$ть...
Бим_Бом    04.02.2020, 14:16
Оценка:  +13
Бим_Бом
Знайте это Дибилятко на опыты)))
Колишній-східняк    04.02.2020, 14:10
Оценка:  +12
Колишній-східняк
А он не забыл засвидетельствовать Жирику своё глубочайшее почтение?
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