Рада предварительно согласилась сократить число нардепов

Законопроект об уменьшении состава парламента до 300 человек прошел первое чтение.

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Народные депутаты в первом чтении приняли законопроект №1017, который предусматривает уменьшение конституционного состава Верховной Рады и закрепление пропорциональной избирательной системы на конституционном уровне.

Соответствующее решение 4 февраля приняли на пленарном заседании Верховной Рады. За него проголосовали 236 народных избранников.

Инициатором проекта закона выступил президент Владимир Зеленский.

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Согласно пояснительной записке, количество народных избранников хотят сократить с нынешних 450 до 300.

Кроме того, предлагается изменить избирательную систему и закрепить пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах, а также ввести такой избирательный ценз, как владение государственным языком.

Принятие и утверждение законопроекта в представленной редакции обеспечат системность, полноту, четкость и непротиворечивость конституционного регулирования общественных отношений, - говорится в документе.

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Теперь этот законопроект должны доработать и еще раз принять во втором чтении, после этого его подпишут председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский. Поэтому закон вступит в силу со дня его опубликования.

Напомним, 29 августа 2019-го Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №1017 об изменениях в Конституцию Украины, которыми предлагается уменьшить конституционный состав Верховной Рады и закрепить пропорциональную избирательную систему. В декабре 2019-го Конституционный суд признал этот законопроект конституционным.

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