Виллы, дворцы, земли: Элитная недвижимость украинских политиков и олигархов

Вилла Порошенко в Испании, дворец Медведчука в Крыму, квартира нардепа Новинского в России, квартира в Данилюка в Лондоне.

Журналисты показали элитную недвижимость за границей, которой владеют украинские олигархи, нардепы и чиновники “высшего эшелона“ власти. Об этом говорится в сюжете программы “Гроши“.

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Так, экс-президент и лидер фракции “Европейская солидарность“ Петр Порошенко давно владеет виллой на солнечном побережье Испании. За высоким забором прячутся четыре миллиона евро – изящная двухэтажная вилла на 1254 квадрата.

Собственный бассейн, сад, скульптуры. До моря – рукой подать. Порошенко купил ее еще в 2008 году, зарегистрировал на оффшорную компанию. Как утверждается, Порошенко время от времени туда наведывается. Журналисты наблюдали Петра Порошенко в местных магазинчиках.

Петр Порошенко в Испании Скриншот

Любят Испанию и близкие партнеры Порошенко – Олег Гладковский и Игорь Кононенко. Фигуранты громких коррупционных скандалов купили недвижимость неподалеку.

Один из рекордсменов по количеству недвижимости за рубежом – бизнесмен и депутат Верховной Рады от “ОПЗЖ“ Вадим Новинский. Правда, он больше любит Россию. Там семья Новинского владеет почти шестью гектарами земли и пятью квартирами общей площадью 996 квадратов. Стоимость российских квартир депутат Рады в декларации Новинского не указал.

Декларация Новинского Скриншот

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Кум Путина, и нардеп Верховной Рады от фракции “ОПЗЖ“ Виктор Медведчук также имеет недвижимость в России. Его дочь Ирина владеет элитным домом с видом на Белый дом в Москве.

На нее оформлена пятикомнатная квартира в элитном ЖК “Паркхаус“ в российской столице. Стоимость такой квартиры – свыше 60 млн грн. А еще она имеет виллу в аннексированной Ялте – прямо в рекреационной зоне, где строительство запрещено. Белый роскошный дворец и почти 7 гектаров территории – это туда когда-то пожаловал сам Путин. Всюду мрамор, дерево и золото.

Стоимость квартиры в Москве Скриншот

Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк любит Лондон. В 2017 году он купил там квартиру за 28 миллионов гривень. Правда, откуда деньги – непонятно, ведь в декларации таких денег у него не было. Где-то недалеко в своем особняке проживает бывший руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева.

Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк Скриншот

А вот олигарх-беглец Дмитрий Фирташ предпочитает Вену. У него там шикарный дворец в элитном квартале.

Напомним, ранее Ахметов купил самую дорогую виллу во Франции за 200 млн евро.

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