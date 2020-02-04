Дело Шеремета: Полиция допросила Андрея Портнова

Ранее Портнов опубликовал запись разговоров подозреваемых с неизвестным сотрудником СБУ.

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Заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что следователи Национальной полиции допросили его по делу убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Друзья, информирую, что сегодня был допрошен следователем Национальной полиции об обнародованных мной аудиозаписях переговоров подозреваемых в убийстве Шеремета с сотрудниками СБУ, - написал он.

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Портнов уточнил, что передал эти записи следствию, одновременно оставив “профессиональной тайной“ свои источники.

Закон позволяет не рассказывать об источниках, если это связано с осуществлением профессиональной деятельности. Уверен, что следствие по делу Шеремета на верном пути, - добавил он.

Напомним, несколько дней назад Портнов обнародовал запись разговора, в котором якобы супруги Владислав и Инна Грищенко обсуждают, на кого “повесить“ убийство журналиста Павла Шеремета.

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